Quando vede il Torino, Marcus Thuram si scatena. Dopo la tripletta dell'anno scorso, arriva la doppia firma nel 5-0 rifilato ai granata che gli vale il titolo di Panini Player of the Match. Ed è proprio il 9 di Chivu a commentare per primo, insieme ad Alessandro Bastoni, la prima vittoria stagionale ai microfoni di DAZN al 90esimo: "Non penso che l'Inter sia solo la ThuLa, siamo solo due attaccanti. In panchina ce ne sono altri e come dico sempre, l'importante è che l'Inter vinca". Parola di Marcus Thuram, autore di una doppietta ed MVP di serata.

Durante l'esultanza hai fatto un gesto per dire 'ho segnato di testa'. A chi lo dicevi? A papà o a tuo fratello?

"A tutti e due perché mi prendono in giro sul mio colpo di testa. Ne ho sbagliato uno a inizio partita e quando ho segnato ho pensato a loro".

È un messaggio che mandate al campionato?

"È la prima gara come dice Bastoni (LEGGI QUI), proviamo a fare il meglio per l'Inter e penseremo gara dopo gara".