Nuovo arrivo in casa Fiorentina: Roberto Piccoli è un nuovo giocatore viola. Il club toscano, con l'ingaggio del classe 2001, "abbraccia un nuovo rinforzo in attacco" come si legge nel comunicato attraverso il quale ufficializza l'arrivo del ventiquattrenne prelevato dal Cagliari.

"Piccoli rappresenta per la Fiorentina un innesto di prospettiva ma già rodato nel massimo campionato, con oltre 100 presenze complessive in Serie A alle spalle. Il club gigliato punta così ad arricchire il proprio reparto offensivo con un profilo giovane, italiano e in crescita, capace di garantire alternative e soluzioni diverse nello sviluppo della manovra" si legge nella nota.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Lun 25 agosto 2025 alle 18:45
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
