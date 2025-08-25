Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato a Sky Sport nel pre-partita: "L'ambizione deve essere dentro di noi, è il gusto del calcio. Abbiamo un grande pubblico, non dobbiamo porci limiti. Abbiamo un allenatore nuovo con ottime idee, cerchiamo di migliorarci tutti i giorni. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Mercato? Può succedere sempre tutto, a sinistra abbiamo bisogno di una pedina, poi vedremo negli ultimi giorni cosa ci dirà il mercato. A sinistra stiamo valutando molto seriamente la situazione, mi auguro che riusciremo a chiudere a breve. Cerchiamo di capire le esigenze del mister".

Cosa può regalare ancora il mercato?

"Abbiamo preso Asllani perché avevamo bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche. Il mister ha cercato di dare un'impronta diversa, con una voglia di essere padrona del gioco e del proprio destino. Anche per questo abbiamo messo giocatori di qualità in mezzo e davanti, cerchiamo di lavorare perché la strada è lunga".