Danilo Pagni, scopritore di talenti e direttore sportivo, ha svelato a TuttomercatoWeb.com un aneddoto legato a Francesco Pio Esposito risalente ai tempi in cui l'attaccante dell'Inter militava nella squadra Under 14: "E' un predestinato, un talento. Ricordo che un giorno, in occasione di una partita dell'Inter Under 14, stava giocando e alcuni genitori dicevano che era all’Inter solo perché c’erano i fratelli. Dissi a quello del bar di non dare più da bere a queste persone. Ha dimostrato resilienza. Brava l’Inter ad aspettarlo”.