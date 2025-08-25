Viviamo insieme l'attesa di Inter-Torino, match valido per la 1a giornata di Serie A. Le ultimissime e la probabile formazione nerazzurra. Spazio anche al mercato ad una settimana dalla chiusura della sessione estiva. Vi aspettiamo questa sera alle 20.15 con la prima live reaction della stagione.

Sezione: Web Tv / Data: Lun 25 agosto 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
