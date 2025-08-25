Cristian Chivu è pronto all'esordio in Serie A da allenatore dell'Inter. Arrivato in estate per prendere l'eredita di Simone Inzaghi, il romeno ha avuto un primo assaggio della nuova avventura interista durante il Mondiale per Club andato in scena negli Stati Uniti. Questa sera, nella cornice di San Siro, sarà invece il turno della prima di campionato, appuntamento importante che fa entrare in scena anche Javier Zanetti.

Il vice presidente nerazzurro, attraverso una storia su Instagram, ha voluto esternare tutto il suo sostegno per l'ex compagno di squadra con cui ha condiviso tanti successi: "Ieri, oggi e sempre. Forza Inter!" recita il post dello storico capitano del Biscione, che propone uno scatto del passato dei due in festa quando erano calciatori e un altro del presente, con gli stessi colori addosso anche se con altri ruoli.