Kevin De Bruyne, asso del Napoli, indica due squadre su tutte da tenere d'occhio in ottica scudetto: "L’Inter ha più continuità delle altre, ed ha valore. Li ho affrontati in finale di Champions - ha spiegato l'ex centrocampista del Manchester City -. Ma penso che in Italia ci siano diverse squadre in grado di competere ad alti livelli, anche il Milan può essere pericoloso, nonostante la falsa partenza: hanno il vantaggio di concentrarsi solo sul campionato".