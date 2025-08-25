Capitano della neonata Inter U23, Giuseppe Prestia ha spiegato che apporto pensa di poter dar alla squadra di Stefano Vecchi nella sua prima, storica stagione in Serie C: "I miei punti di forza sono: il fisico, il colpo di testa e la lettura di gioco - le sue parole contenute nel Matchday Programme di Inter-Torino -. Le tante partite giocate mi hanno educato sotto l'aspetto caratteriale e non solo, penso di poter essere utile a un gruppo giovane come il nostro grazie all'esperienza che ho maturato".

L’idolo da bambino.

"Ovvio, da buon interista non posso che dire Javier Zanetti!".