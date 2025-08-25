"Abbiamo un nuovo allenatore a cui piace molto il calcio offensivo che parte dal portiere. Stiamo imparando cose nuove ogni giorno e oggi dovremo dimostrare cosa abbiamo imparato finora", ha detto Nikola Vlašić ai microfoni di DAZN a qualche minuto dal fischio d'inizio di Inter-Torino, match d'esordio in questa Serie A 2025/26 per le rispettive squadre. 

Dove preferisci giocare?
"Ho sempre giocato trequartista, ma anche esterno sinistro va bene. Faccio quello che mi chiede il mister". 

