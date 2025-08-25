Protagonista di un grande esordio a San Siro, il centrocampista dell’Inter Petar Sucic commenta così a Inter TV il 5-0 contro il Torino: “È stata una partita molto bella, abbiamo cominciato il campionato come volevamo, 5-0 all’esordio è un grande risultato. Dobbiamo continuare così andando avanti step by step”.

Le tue sensazioni?

“È una sensazione speciale, in questi ultimi due mesi non vedevo l’ora di cominciare a giocare qui. Sono contento perché abbiamo vinto e per aver giocato una buona partita, non vedo l’ora di giocare di nuovo”.

Quanto era importante iniziare con una vittoria?

“Era molto importante, se vuoi lottare per i trofei devi vincere. Sappiamo che non sarà facile, ma dobbiamo continuare così”.