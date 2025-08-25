Sarà il Torino il primo avversario dell'Inter in Serie A. Per la sfida di questa sera (calcio d'inizio alle ore 20.45 a San Siro) il tecnico granata Marco Baroni ha convocato 25 calciatori: spicca il ritorno di Duvan Zapata, reduce dal grave infortunio al ginocchio rimediato proprio contro i nerazzurri a Milano nella passata stagione. Assente, invece, il nuovo arrivato ed ex nerazzurro Kristjan Asllani, ufficializzato oggi come nuovo giocatore del Toro.

I CONVOCATI:

Aboukhlal 
Adams 
Anjorin 
Bianay Balcot 
Biraghi 
Casadei 
Coco 
Dembélé 
Gineitis 
Ilic 
Ilkhan 
Israel 
Lazaro 
Maripan 
Masina 
Ngonge 
Njie
Paleari 
Pedersen 
Perciun 
Popa 
Simeone 
Tameze 
Vlasic 
Zapata 

Sezione: Focus / Data: Lun 25 agosto 2025 alle 17:03
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
