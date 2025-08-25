Ora è ufficiale: Kristjan Asllani lascia l'Inter trasferendosi a titolo temporaneo fino al termine della stagione al Torino, che si è garantito la possibilità di esercitare l'opzione di acquisto per ingaggiarlo a titolo definitivo. Lo hanno annunciato i due club a mezzogiorno in punto. 

"Tutto il Torino Football Club accoglie Kristjan Asllani con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!", si legge in calce al comunicato dei granata. L'albanese vestirà la maglia numero 32. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 25 agosto 2025 alle 12:06
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
