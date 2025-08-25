A disposizione dell'Inter resta ancora gran parte del budget mercato nonostante il grosso del lavoro sia già stato completato: così Tuttosport oggi a pochi giorni dalla fine della sessione estiva. Esiste - secondo il quotidiano - la volontà di investire ancora ma in modo intelligente e oculato.

In particolare, occhio alla difesa: niente da fare per Jaquet, valutato 50 milioni dal Rennes, mentre un'opzione valida potrebbe davvero essere Akçiçek del Fenerbahçe, per il quale i nerazzurri sarebbero stati disposti a pagare 16 milioni, con Mourinho però che per lasciare partire il turco ne chiede 20. "Ma l'eventuale vice Bastoni - capace anche di giocare come centrale - potrebbe anche essere un nome a sorpresa e da ultimissimi giorni di mercato, qualcuno su cui i dirigenti nerazzurri vorranno lavorare sottotraccia nei prossimi giorni", si legge.

E non è da escludere neppure un ultimo tassello per l'attacco, soprattutto se si trovasse una soluzione per Taremi che piace a PSV e Lille. In uscita resta pure Palacios.