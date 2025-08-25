Kristjan Asllani gioca a biliardo nel video di presentazione come nuovo giocatore del Torino confezionato dalla Media House del club granata. "Pronto a giocare", dice il centrocampista albanese, approdato alla corte di Marco Baroni in prestito con diritto di riscatto. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Lun 25 agosto 2025 alle 13:02
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
