La Serie A è tornata e con lei, anche l'Inter è pronta a tornare in campo. A qualche minuto dal fischio d'inizio della prima gara di Serie A EniLive 2025/26 per la squadra di Marco Baroni, esordio stagionale in programma allo stadio Meazza contro i vice-campioni d'Italia, il responsabile dell'Area Tecnica dei granata, Davide Vagnati presenta così la sfida contro i nerazzurri e la nuova stagione ai microfoni di DAZN: "Mi aspetto una partita con grande concentrazione, sappiamo di affrontare una squadra di grandi valori come hanno dimostrato negli anni. Non hanno venduto nessuno e aggiunto qualche giocatore, quindi è una grande rosa e mi aspetto una partita attenta in cui dovremo concedere pochi spazi. Obiettivi? Bisogna lavorare, non parlare. Bisogna lavorare e crescere, abbiamo cambiato tanto, abbiamo cambiato la guida tecnica e dobbiamo lavorare tanto per trovare feeling e amalgama per trovare i risultati".

Ci racconta la scelta di Baroni?

"Abbiamo valutato tutto, anche la possibile conferma di Vanoli che ha fatto un grande lavoro e lo ringrazio per la professionalità. Poi abbiamo valutato il lavoro di Marco a Roma, lavoro non semplice. Volevamo alzare il livello perché quanto fatto l'anno scorso non ci basta e speriamo di fare una stagione diversa".

Arriverà qualcun altro?

"Sicuramente anche numericamente nella parte sinistra, insieme a Biraghi, nonostante Lazaro abbia giocato tante partite, in quella posizione abbiamo bisogno di qualcosa e valuteremo quello. Vedremo alla fine del mercato".

Per Che Adams sono arrivate chiamate dalla Premier?

"Lui è importante per noi, valutiamo tutto, ma per noi è molto importante e quando saranno tutti al cento per cento avremo un buon attacco".