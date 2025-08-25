Doppia, pesante tegola per il Bologna. Gli emiliani, reduci dal ko dell'Olimpico contro la Roma, saranno infatti costretti a rinunciare per diverso tempo a Ciro Immobile e Nicolò Casale.

"Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane)", si legge nella nota del club rossoblu.