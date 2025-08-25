E' l'MVP Petar Sucic a commentare in conferenza stampa il rotondo 5-0 imposto dall'Inter al Torino: "Penso che siamo migliorati come squadra dal Mondiale per Club, ma non voglio parlare di me stesso. Abbiamo giocato una partita molto buona stasera, è una grande vittoria e siamo felici. Dobbiamo continuare così".

Come ti sei sentito a partire come titolare?

"Sono felice di giocare come ogni giocatore, sono felice della vittoria. Non penso al fatto che ero l'unica novità nell'undici titolare, sono felice, ma dobbiamo lottare per vincere trofei".