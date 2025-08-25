Alessandro Bastoni a fine partita intervistato insieme a Thuram ha commentato: "Avevamo grande voglia dopo un finale complicato di stagione, il calcio ti dà l'opportunità di rifarti e non vedevamo l'ora di giocare, è andata molto bene oggi. Ultimo gol a dicembre? Sono felice che mia figlia Camilla sia allo stadio e sono contento di dedicarle questo gol. Ora mancanto 37 partite, come dice il mister, giocheremo per vincerle tutte, come non lo sappiamo ma abbiamo fatto vedere che l'Inter c'è e ha grande voglia di rivalsa".