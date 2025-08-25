Dopo il rotondo successo nerazzurro contro il Torino, ha parlato Marcus Thuram, autore di una doppietta, a Sky Sport: "Questa vittoria significa che abbiamo iniziato bene. Non siamo ancora al 100% ma lavoriamo per esserlo, bene non aver preso gol. Quello che è successo l'anno scorso è l'anno scorso, ora pensiamo al presente e vogliamo fare il bene dell'Inter. Mio fratello? E' venuto a vedermi perché è mio fratello piccolo, lo amo da morire. Ma è un giocatore della Juve".