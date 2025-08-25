Mkhitaryan nel prepartita ai microfoni di Dazn ha presentato così la partita contro il Torino: "Dobbiamo lasciare il passato alle spalle e pensare solo al futuro, quello che dobbiamo fare stasera e elle prossime gare e andare avanti. Speriamo che quelli che sono arrivati ci daranno una grande mano, proveremo ad aiutarli e farli adattare velocemente per poter integrarsi. La stagione sarà lunga, faremo del nostro meglio per essere diisponibili e giocare. Chivu è un allenatore nuovo, diverso da Inzaghi, secondo me è un po' più tranquillo conoscendo Inzaghi, due persone diverse ma ci aiuta tantissimo a migliorare e imparare, speriamo di fare del nostro meglio".
Sezione: News / Data: Lun 25 agosto 2025 alle 20:15
Autore: Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
Autore: Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
Altre notizie - News
Nico Paz, parla il dirigente dell'Atletico San Juan: "Vale più di 50 milioni. Quest'anno sarà tra i primi tre di Serie A"
Simonelli: "Abbiamo provato a far chiudere il mercato prima dell'inizio del campionato, ma la Spagna si è opposta"
Altre notizie
Lunedì 25 ago
- 21:23 LIVE Inter-Torino 2-0 - 36', RADDOPPIO NERAZZURRO CON MARCUUUUUS THURAAAAAM!!!
- 21:22 liveNovara-Inter U23: 0-1 all'intervallo, decide il gol di Topalovic
- 20:37 Marotta a Sky: "Per ora non siamo alla ricerca di un difensore. Vi spiego la scelta di Chivu"
- 20:35 Marotta a DAZN: "Volevamo cambiare modello, abbiamo abbassato l'età media. Su Leoni e Lookman..."
- 20:26 Vagnati a DAZN: "Inter squadra di grandi valori come ha dimostrato negli anni. Non dovremo concedere spazi"
- 20:18 Torino, Vagnati a Sky: "Avevamo bisogno di un profilo come Asllani. Siamo ambiziosi, non dobbiamo porci limiti"
- 20:15 Mkhitaryan a DAZN: "Dobbiamo lasciarci il passato alle spalle, Chivu allenatore più tranquillo"
- 20:15 Mkhitaryan a Sky: "Gli obiettivi non sono mai cambiati. Chivu è totalmente diverso da Inzaghi"
- 20:15 INTER TORINO in DIRETTA - Live Reaction, commenti e collegamenti da stadio
- 20:14 Torino, Vlasic a Sky: "Inter fortissima, ma siamo qui per dimostrare che possiamo giocarcela anche con i migliori"
- 20:13 Torino, Vlašić a DAZN: "Con Baroni stiamo imparando cose nuove ogni giorno. Oggi vogliamo dimostrarlo"
- 19:58 Mkhitaryan a ITV: "Vedremo stasera quanto siamo preparati, giocare è tutta un'altra cosa"
- 19:40 Sky - Højlund pronto a tornare in Italia: accordo raggiunto tra l'attaccante e il Napoli. Si tratta con lo United
- 19:20 Sky - Torino, Baroni ha deciso: Zapata attenderà ancora. Attacco affidato al nuovo arrivato Simeone
- 19:02 Ancora Simonelli: "Gli stadi italiani sono in stato comatoso. C'è il rischio di revoca per Euro '32". Poi tuona su San Siro
- 18:45 UFFICIALE - Roberto Piccoli saluta il Cagliari. Il classe 2001 è un nuovo attaccante della Fiorentina
- 18:30 Verso Inter-Torino, la Nord protesta ma San Siro va verso il tutto esaurito
- 18:15 Supercoppa Primavera, Simonelli annuncia la novità prevista per la sfida di domani tra Inter e Cagliari
- 18:00 Il pensiero di Tacchinardi: "Il centrocampo del Napoli è più forte di quello dell'Inter"
- 17:46 Riforma diritti tv, il ministro Abodi: "A settembre la bozza verrà presentata ufficialmente"
- 17:32 La Curva Nord annuncia la protesta: "I gruppi organizzati rimarranno fuori dal Meazza fino a data da destinarsi"
- 17:17 Nico Paz, parla il dirigente dell'Atletico San Juan: "Vale più di 50 milioni. Quest'anno sarà tra i primi tre di Serie A"
- 17:03 Qui Torino - Baroni ne convoca 25 per la sfida contro l'Inter: si rivede Duvan Zapata, assente l'ex nerazzurro Asllani
- 16:48 Ascari: "Mi aspetto che Kiwior vada all'Inter. Chivu può lottare per grandi obiettivi"
- 16:33 Gagliardini ricorda: "Quando mi ha chiamato l'Inter non ci ho pensato due volte. È successo tutto in fretta"
- 16:18 Bologna, tegola Immobile: per l'attaccante lesione al bicipite femorale destro e lungo stop. Si ferma anche Casale
- 16:04 GdS - Fabbian torna a Milano? Sondaggio del Milan per l'ex centrocampista dell'Inter
- 15:49 Bremer carica la Juve: "Napoli e Inter hanno qualcosa in più, ma con voglia e sacrificio possiamo stare lì con loro"
- 15:34 Supercoppa Primavera tra Inter e Cagliari: esordio per il Football Video Support
- 15:20 Cagliari, Pisacane: "Il tridente Folorunsho-Borrelli-Esposito? Sono contento di quello che hanno fatto"
- 15:05 Chivu all'esordio in Serie A da tecnico dell'Inter, Zanetti lo carica e ricorda il passato: "Ieri, oggi e sempre"
- 14:45 Simonelli: "Abbiamo provato a far chiudere il mercato prima dell'inizio del campionato, ma la Spagna si è opposta"
- 14:25 Inter, questa sera a San Siro arriva il Torino. Il club: "Si va verso il tutto esaurito, ultimi tagliandi"
- 14:05 videoIMH presenta la nuova stagione dell'Inter: "Ogni cammino ha un inizio. Ci siamo. Insieme"
- 13:45 CF - Asllani passa dall'Inter al Torino in prestito con diritto di riscatto: l'impatto a bilancio dell'operazione
- 13:30 Torino, il messaggio di Asllani ai nuovi tifosi: "Sono molto contento, non vedo l'ora di vedervi allo stadio"
- 13:16 Zazzaroni: "Ecco perché Lookman non può andare più all'Inter. C'è margine solo per un giovane difensore"
- 13:02 videoAsllani gioca a biliardo nella presentazione come nuovo giocatore del Torino: "Ready to play"
- 12:48 Pagni: "Pio Esposito un predestinato. E pensare che in U14 c'era qualche genitore che sosteneva fosse un raccomandato"
- 12:34 Napoli, De Bruyne: "L'Inter ha valore e più continuità delle altre. E occhio al Milan, può essere pericoloso"
- 12:20 Corsera - Chivu alla guida e mercato all'insegna dei giovani: Inter attesa al varco in questa stagione
- 12:06 UFFICIALE - Kristjan Asllani in prestito al Torino con opzione per l’acquisto a titolo definitivo: il comunicato
- 12:00 INTER-TORINO, si RIPARTE! Chi al posto di CALHA? Cosa dobbiamo ASPETTARCI ancora dal MERCATO
- 11:49 Buchanan show: dopo il terzo gol al Getafe omaggia un vecchio amico dell'Inter
- 11:35 Inter Women, Glionna: "Siamo una squadra forte e competitiva. A Magull ruberei due qualità"
- 11:20 La Repubblica - Vendita San Siro, Inter e Milan fanno leva sulla 'Legge Stadi': sconto di 30 milioni di euro
- 11:05 La Repubblica - Inter, nome reboante per la difesa in caso di addio di Pavard. Altrimenti tutto su un giovane
- 10:50 U23, Prestia: "La mia esperienza può aiutare il gruppo. Idolo? Da buon interista non posso che dire Zanetti"
- 10:35 Sommer: "Chivu tecnico completo, si vede da come gestisce le situazioni. Ruberei la mentalità a Mkhitaryan"
- 10:20 TS - Akçiçek opzione possibile per fine mercato. E attenzione all'attacco
- 10:06 Subito polemiche arbitrali. Calvarese su Juve-Parma: "Fuorigioco piuttosto evidente"
- 09:52 CdS - Mercato Inter: nuovi colpi? C'è un sospetto. Oltre 80 milioni spesi, però...
- 09:38 CdS - L'Inter ha una costante: Lautaro Martinez. Rispetto all'estate scorsa...
- 09:24 CdS - Barella al posto di Calhanoglu: la probabile formazione
- 09:10 Capello: "Resto fiducioso sul Milan nonostante il ko. Allegri si rimboccherà le maniche, ma..."
- 08:56 Bonazzoli l'ammazza Milan: "Mi porta bene! L'Inter è il luogo del cuore, sono interista a prescindere dal campo. Mi resta solo un rimpianto"
- 08:42 GdS - Chivu: rivoluzione... dolce. Sucic più Diouf: trasformazione genetica
- 08:28 GdS - Diouf scalpita: subito in campo? Chivu resta con tre dubbi
- 08:14 Juric soddisfatto a metà: "Atalanta in crescita, ma dovevamo fare più gol. Zalewski deve difendere meglio"
- 08:00 Preview Inter-Torino - Chivu 'alla Inzaghi': Sucic è l'unica novità
- 01:06 Prima GdS - Tocca a Chivu, trappola Toro. L’Inter deve rispondere al Napoli
- 00:27 Di Canio: "Chivu pragmatico, conosce l'ambiente e ha pedigree. Sarà sicuramente protetto"
- 00:19 Bergomi: "L'Inter ha preso cinque U23: nessuno sarà titolare, ma ora ha alternative affidabili"
- 00:00 Bentornata Inter. Caschetto in testa e... difendiamola
Domenica 24 ago
- 23:45 Atalanta, Zalewski: "Orgoglioso di essere qui. Il mister mi chiede di puntare sempre l’uomo"
- 23:30 Salta il trasferimento di Boniface al Milan e il nigeriano non la prende bene: "Pagliacci ovunque"
- 23:15 Romano: "Il Tottenham offre 70 milioni per Nico Paz, no secco del calciatore: vuole restare a Como"
- 23:00 La convinzione di Bressan: "Campionato incerto, ma il Napoli parte davanti all'Inter"
- 22:45 La Juve regola il Parma: 2-0, a segno David e Vlahovic. Cambiaso si fa espellere: rischia di saltare l'Inter. Il Pisa ferma l'Atalanta sul pari
- 22:30 videoDall'Atalanta all'Udinese, un gol a ogni squadra di Serie A: l'Inter scalda i motori prima dell'esordio in campionato