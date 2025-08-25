Mkhitaryan nel prepartita ai microfoni di Dazn ha presentato così la partita contro il Torino: "Dobbiamo lasciare il passato alle spalle e pensare solo al futuro, quello che dobbiamo fare stasera e elle prossime gare e andare avanti. Speriamo che quelli che sono arrivati ci daranno una grande mano, proveremo ad aiutarli e farli adattare velocemente per poter integrarsi. La stagione sarà lunga, faremo del nostro meglio per essere diisponibili e giocare. Chivu è un allenatore nuovo, diverso da Inzaghi, secondo me è un po' più tranquillo conoscendo Inzaghi, due persone diverse ma ci aiuta tantissimo a migliorare e imparare, speriamo di fare del nostro meglio".