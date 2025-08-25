Arrivato al Torino in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, Kristjan Asllani ha voluto mandare un videomessaggio ai suoi nuovi tifosi tramite il profilo X del club granata: "Ciao ragazzi, sono arrivato a Torino. Sono molto contento, non vedo l'ora di vedervi tutti allo stadio".  

Sezione: News / Data: Lun 25 agosto 2025 alle 13:30
Autore: Mattia Zangari
