Arrivato al Torino in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, Kristjan Asllani ha voluto mandare un videomessaggio ai suoi nuovi tifosi tramite il profilo X del club granata: "Ciao ragazzi, sono arrivato a Torino. Sono molto contento, non vedo l'ora di vedervi tutti allo stadio".

Kristjan vuole dirvi qualcosa pic.twitter.com/r73LbflXdj — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 25, 2025