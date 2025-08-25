Tutto pronto a San Siro, dove tra qualche ora l'Inter di Cristian Chivu farà il suo esordio nella Serie A 2025/26. Per la prima giornata di campionato la Beneamata ospiterà il Torino di Marco Baroni, squadra nella quale compaiono diversi ex nerazzurri tra cui Kristjan Asllani, nuovo arrivato in casa granata e oggi fuori dalla lista dei convocati. Per il match di stasera contro i piemontesi, gara che la Curva Nord inaugurerà con una protesta (LEGGI QUI), il Meazza va verso il tutto esaurito "con gli ultimi tagliandi in vendita per rendere come sempre incredibile l'atmosfera di casa" come si legge su Inter.it che a proposito di ultimi tagliandi disponibili rende noto che "potranno essere acquistati online e nelle biglietterie nei pressi dello stadio".