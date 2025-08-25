Henrikh Mkhitaryan è il giocatore scelto dall'Inter per presentare a Sky Sport l'imminente sfida contro il Torino, valida per la prima giornata della Serie A 2025/26: "Vedrete tutto in campo, non bisogna dire le cose. Dobbiamo far vedere che abbiamo studiato qualcosa di nuovo e andare avanti". 

Come vedi questa Inter?
"Gli obiettivi non sono mai cambiati. Proveremo a fare il nostro meglio per vincere trofei e continuare la storia dell'Inter".

Cosa vi sta dando Chivu?
"E totalmente diverso da Inzaghi, ci dà nuove idee ma alla fine siamo noi giocatori che dobbiamo fare tutto in campo".  

Sezione: News / Data: Lun 25 agosto 2025 alle 20:15
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
