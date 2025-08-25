Henrikh Mkhitaryan è il giocatore scelto dall'Inter per presentare a Sky Sport l'imminente sfida contro il Torino, valida per la prima giornata della Serie A 2025/26: "Vedrete tutto in campo, non bisogna dire le cose. Dobbiamo far vedere che abbiamo studiato qualcosa di nuovo e andare avanti".

Come vedi questa Inter?

"Gli obiettivi non sono mai cambiati. Proveremo a fare il nostro meglio per vincere trofei e continuare la storia dell'Inter".

Cosa vi sta dando Chivu?

"E totalmente diverso da Inzaghi, ci dà nuove idee ma alla fine siamo noi giocatori che dobbiamo fare tutto in campo".