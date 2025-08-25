Alessandro Bastoni è uno dei due protagonisti di Inter-Torino scelti da Sky Sport per commentare dal prato di San Siro l'esito della prima giornata della Serie A 2025/26. Il difensore, autore di un gol e di un assist, comincia punzecchiando in maniera scherzosa Marcus Thuram, oggi MVP con una doppietta: "Son contento per Marcus che negli ultimi 6 mesi dell'anno scorso ha deciso di andare in vacanza e finalmente è tornato (ride, ndr). Son felice, se lo merita. Volevamo dimostrare in primis a noi stessi, nonostante il finale difficile dell'anno scorso c'è ancora tanta voglia di rivalsa e di far bene. Siamo felici della partita di stasera".

Quanta voglia avete di ripartire?

"L'anno scorso siamo arrivati in finale di Champions e secondi a un punto (in campionato, ndr). Poi non abbiamo vinto niente e si parla di stagione fallimentare, ma una squadra a fine ciclo lì non ci arriva. Il gruppo è sano, la voglia c'è e i nuovi ci hanno data linfa e carica. Siamo felici di essere rimasti qui e speriamo di fare bene quest'anno".