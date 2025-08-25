"È una sesnazione speciale giocare qui a San Siro sotto gli occhi dei tifosi nerazzurri. Abbiamo giocato una buona partita, siamo felici non solo per il risultato, ma per come abbiamo giocato e dobbiamo continuare così". Queste le primissime parole a DAZN di Petar Sucic dopo la grandissima prestazione personale in una serata splendida sotto gli occhi di un gremito Meazza. "Credo di dover ancora migliorare su tantissime cose, sono felice di essere in questo grande club. Sto migliorando sotto tutti gli aspetti e proverò a farlo partita dopo partita" ha continuato il centrocampista, reduce dalla sua prima presenza in Serie A.

Chi è il compagno che ti sta aiutando di più?

"Se devo fare un nome da fare è quello di Mkhitaryan, perché mi aiuta con l'italiano, mi aiuta a tradurre. Ma sono tutti dei ragazzi fantastici. Mi stanno aiutando tutti molto".