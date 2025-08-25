Complice l'amaro epilogo della scorsa stagione, chiusa senza titoli, e un mercato all'insegna dei giovani (età media 21, 4 anni), l'Inter è attesa al varco da stasera, data del suo debutto in campionato con il Torino, secondo il Corriere della Sera. Più di qualcuno indica i nerazzurri come favoriti per la vittoria dello scudetto, tra questi anche l'ex Lele Oriali, ora al Napoli, una patente pesante che Cristian Chivu ha rifiutato ieri nella conferenza stampa della vigilia: "Do ragione ad Allegri. Lele è un amico, ma chi vince lo scudetto parte sempre favorito, specie con la squadra che ha costruito il Napoli", la replica del romeno.