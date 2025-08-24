Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato così della telenovela relativa a Lookman: "La situazione è imbarazzante: io ho una squadra di calcio e ho a bilancio un giocatore che ho pagato e che dunque ha un valore per me. Ma, di fatto, non posso disporre di lui perché, se vuole andare via, inizia a farmi la guerra. Che senso ha allora che il giocatore sia a bilancio? Non ha più senso".