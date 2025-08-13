A pochi minuti dal fischio d'inizio della finale di Supercoppa Europea a Udine, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin si è fermato a parlare ai microfoni di Sky Sport parlando dei nuovi format delle competizioni europee e soprattutto esprimendo il suo pensiero sul calcio italiano: "Questo format dà un'opportunità a tutti, tutte le partite vanno giocate. Il calcio italiano sta migliorando, ne sono certo. Il campionato italiano è sempre più interessante, tra le cinque leghe principali il mio campionato preferito è proprio la Serie A. Ma non esagero però se dico che avete infrastrutture ancora terribili; servirà il supporto del governo e degli enti locali. C'è qualcosa da fare perché l'emergenza delle infrastrutture peggiora il calcio".