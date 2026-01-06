L'ex difensore di Juventus e Messina Mark Iuliano parla ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': "Antonio Conte è la garanzia e lo avevo detto, le difficoltà esistono e vanno superate, le cose non possono andare sempre bene. Antonio ha sempre superato questi momenti, a maggior ragione questo con tutte le assenze che ha avuto. Lotta Scudetto? Sarà a tre con Napoli, Inter e Milan. I rossoneri hanno la settimana tipo e possono arrivare con le energie giuste fino in fondo, poi staremo a vedere perché le rose di Inter e Napoli sono superiori".