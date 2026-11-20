La Corte di Cassazione dà un colpo importante sull'inchiesta legata alle presunte irregolarità nella vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan: è stato infatti annullato definitivamente il sequestro del cellulare e del computer di Christian Malangone, direttore generale del Comune di Milano, coinvolto nell’inchiesta. La sesta sezione penale della Suprema Corte ha accolto il ricorso della difesa, annullando senza rinvio il provvedimento con cui il Tribunale del Riesame aveva confermato la legittimità del sequestro disposto nel marzo scorso.

La decisione comporta l’immediata restituzione dei due dispositivi al dirigente comunale, senza che gli investigatori possano trattenerne copia. Malangone si era opposto alla consegna dei codici di sblocco del telefono e del computer agli uomini della Guardia di Finanza. Particolarmente soddisfatto l’avvocato Domenico Aiello: “È una vittoria netta, senza possibilità di replica: la Corte di Cassazione ha detto No! No al sequestro, no alla logica investigativa che lo sorreggeva, no alla conferma del Riesame. Un annullamento senza rinvio che chiude definitivamente quella pagina e restituisce al dott. Malangone ciò che non avrebbe mai dovuto essergli tolto”, dichiara il legale. Aiello sottolinea soprattutto il significato della pronuncia sul piano delle garanzie individuali: “La Costituzione non retrocede alle pressioni dell’indagine sulla cessione dello Stadio San Siro”.