Dopo qualche settimana di impasse, il Milan ha il suo nuovo allenatore: si tratta del portoghese Ruben Amorim. Sarà lui, nella prossima stagione, a guidare i rossoneri. L'ex allenatore di Sporting Lisbona e, più recentemente, Manchester United ha firmato in mattinata il contratto che lo legherà al club di proprietà di Gerry Cardinale. Secondo quanto riporta Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'accordo ha una durata biennale, con scadenza nel 2028. Presente poi nel contratto anche la possibilità di allungare di un ulteriore anno il rapporto.

Ora il direttore sportivo

La firma di Amorim arriva dopo vari sondaggi della proprietà del Milan, tra cui quello per Oliver Glasner, attuale allenatore del Crystal Palace che fino a qualche giorno fa sembrava essere il favorito assoluto per l'incarico. Ancora vacante invece il ruolo di direttore sportivo per i rossoneri, che dovrebbe però essere assegnato a Krösche, attuale dirigente dell'Eintracht Francoforte. Secondo Moretto la situazione dovrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, con il Milan che andrebbe a completare l'organigramma e potrebbe iniziare a programmare il suo futuro.