Nonostante ci sia ancora un'evidente distanza tra le rispettive valutazioni, l'Inter rimane ottimista sul fronte Marco Palestra. I bergamaschi continuano a chiedere almeno 50 milioni, i milanesi sono fermi alla loro offerta di 45 milioni bonus compresi. La forbice rimane ancora ampia, ma non incolmabile. Non a caso la dirigenza di Viale della Liberazione rimane fiduciosa nella fumata bianca e a Zingonia non si nega la possibilità che il classe 2005 possa vestirsi di un altro nerazzurro. Insomma, nessuna preclusione e apertura alla felice conclusione della trattativa.

Fantasma inglese

Sullo sfondo però resta il fantasma del Manchester City, che non è ancora entrato in scena ma potrebbe farlo in qualsiasi momento, con la sua forza economica in grado di far saltare il banco all'improvviso. Per questa ragione per l'Inter il tempo non è necessariamente un alleato: ogni giorno che passa senza una stretta definitiva è un giorno in più in cui il fantasma inglese può materializzarsi in un'offerta concreta. E l'Atalanta in tal senso ha decisamente molta più pazienza.