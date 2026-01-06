È il Milan l'ultimo avversario che in campionato ha battuto l'Inter, un ko che risale a cinque giornate fa. Dal gol di Pulisic valso i tre punti ai cugini rossoneri, la squadra di Chivu non ha più perso punti in Serie A e con quella di ieri ha inanellato la quinta vittoria consecutiva. Un dato che non passa affatto inosservato ai bookies che, dopo il successo ottenuto contro il Bologna, non hanno dubbi: a Parma, tra due giorni, i nerazzurri continueranno la loro scia positiva. La vittoria dei nerazzurri contro i ducali è data a 1,38 su Goldbet, il pareggio è dato a 4,58, mentre la vittoria della squadra di Cuesta è a 7,15.

Tre degli ultimi quattro scontri diretti giocati in casa del Parma sono finiti con almeno tre reti complessive: motivo per il quale, anche questa sfida sarà, secondo gli esperti, ricca di gol. L'Over è dato su Snai a 1,60 mentre l'Under è fissato addirittura a 2,25. Due delle ultime cinque sfide giocate lontane da San Siro dalla squadra di Chivu sono terminate con un successo 1-2: questo esito si gioca a 8,50, mentre in lavagna comanda lo 0-2 a 7. Tra i pareggi il 2-2 visto ad aprile si gioca a 20, stessa quota dell’1-0..