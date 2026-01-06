Con la vittoria sul Pisa, il Como fa il suo ingresso trionfale nelle prime quattro della classifica. Ma per il suo allenatore Cesc Fabregas non è tempo di parlare di grandi obiettivi per la squadra, come spiega ai microfoni di Sky Sport dopo il successo della Cetilar Arena: "Giuro che la classifica non la guardo mai. Uno dello staff mi ha detto oggi: 'Siamo questi', ma a me non piace parlare di questo obiettivo perché non è il nostro. Nessuno della società parla di questo, speriamo che un giorno possiamo arrivare a dire che quello sarà il nostro traguardo. Cristian Chivu deve dire che l'Inter deve vincere lo Scudetto con la rosa e la società che ha devono parlare di questo, così come Napoli e Milan. Noi dobbiamo stare attenti a chi siamo; c'è un processo per arrivare lì ma siamo una squadra giovane. Dobbiamo migliorare e crescere".