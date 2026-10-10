Tris convincente dell'Inter, abile a liquidare il Parma con tre reti nel primo tempo che chiudono con netto anticipo la pratica: risultato finale 3-0. In questo senso, il tecnico interista Cristian Chivu si è presentato ai microfoni di Inter TV nel postpartita per commentare il risultato maturato contro i ducali.

Al netto del risultato e del cleen sheet, che sensazioni prova nei confronti di questa partita?

"Abbiamo fatto una partita seria e ci siamo subito calati nella parte. Abbiamo fatto una partita importante per quanto riguarda aggressioni e verticalizazzioni e non era scontato dopo tre settimane di sosta".

Rispetto all'anno scorso, state segnando meno su calcio piazzato. State lavorando a delle soluzioni alternative quando trovate un blocco basso e dovete manovrare?

"Abbiamo sempre lavorato sulla manovra contro un blocco basso. Noi lavoriamo sulla pressione ma anche sulla possibilità di fare transizione e sulla possibilità di recupere il pallone un po' più basso quando possibile. Sicuramente cercheremo di lavorare anche su questo aspetto dei calci piazzati dove risultatiamo un po' più indietro rispetto all'anno scorso".