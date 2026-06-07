A quanto pare, il nome di Hakan Calhanoglu va sempre bene quando si tratta di elezioni presidenziali. Il centrocampista dell'Inter è rientato infatti tra i giocatori al centro della campagna elettorale dell'ex dirigente del Galatasaray, Abdurrahim Albayrak, che ha dichiarato di avere raggiunto, in occasione delle elezioni del 2021, un accordo con Hakan Calhanoglu prima del confronto poi perso: "Se avessi vinto le elezioni, sarebbe venuto al Galatasaray, avevo un accordo con lui. È un giocatore incredibile", afferma Albayrak ai microfoni di NTV Spor. Albayrak fa poi capire che la speranza di vedere Calha in giallorosso non è del tutto svanita in lui: "Attendo con impazienza il suo arrivo al Galatasaray".

Il mio allenatore è Okan Buruk

Albayrat ha anche svelato la sua ammirazione per Okan Buruk, allenatore del Cimbom: "È per me una persona preziosissima e di grande valore. Quando io e Yiğit Şardan ci siamo candidati, avevo una sola condizione: Okan Buruk. Avrei dovuto occuparmi del settore calcio. Dissi a Yiğit Şardan: 'Il mio allenatore è Okan Buruk'. Suo figlio era in ospedale, ma ci andai comunque e raggiungemmo un accordo. Lui disse: 'Signor Presidente, qualunque cosa lei voglia, qualunque cosa scriva, io voglio lavorare al Galatasaray', e ci accordammo con Okan Buruk".