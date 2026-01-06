Non poteva che essere Lautaro Martinez il 'Player of the Month' dell'Inter di dicembre. Il Toro, in gol in tutte le gare del campionato del mese scorso contro Como, Genoa e Atalanta, è stato incoronato come migliore giocatore dei nerazzurri dai tifosi che hanno partecipato al sondaggio lanciato dal club negli scorsi giorni.