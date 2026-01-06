Sembra ben indirizzata, secondo Tuttosport, la trattativa tra l'Inter e l’Hajduk Spalato per il difensore 18enne Branimir Mlacic. Il piano del club nerazzurro, che ha dovuto respingere l'offensiva del Barcellona, prevede che il ragazzo resti in patria fino al termine stagione anche dopo il suo acquisto  da 5,5 milioni di euro. 

Sezione: Focus / Data: Mar 06 gennaio 2026 alle 10:34
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
