Elogi per Piotr Zielinski anche da parte di Fabio Caressa, che inserisce il centrocampista polacco nella formazione ideale dell'ultimo turno di Serie A da lui resa nota dal proprio canale Youtube. A detta della voce di Sky Sport, Zielinski ha guidato un'Inter che domenica sera contro il Bologna gli è piaciuta tantissimo: "Pressa più che negli anni passati, Cristian Chivu ha una comunicazione pressoché perfetta e mi piace il suo non cercare la polemica e prendere tutto con il sorriso. All'Inter manca l'uomo dell'uno-contro-uno però Chivu sta migliorando tanti elementi della rosa; a destra vedo dei miglioramenti e Zielinski è tornato quello del Napoli. Sapevamo che fosse risolutivo dal limite, il gol di sinistro non era per nulla facile perché la palla arriva da destra. Garantisce un'alternativa molto valida a Henrikh Mkhitaryan. È stato qualcosa di notevole".

A proposito dei nerazzurri in generale, Caressa aggiunge: "L'Inter continua a fare passi in avanti, ma questo non vuol dire che non possa tornare a spegnersi ogni tanto. La squadra a volte mi sembra si piaccia ancora tantissimo, ogni tanto riduce l'acceleratore ma questa squadra deve andare sempre al massimo; deve correre, essere compatta e fornire prestazioni come col Bologna. Ma capiterà che il clic della leziosità possa ancora arrivare, Chivu deve lavorare su questo e lo ha già fatto. Manca poi un pizzico di concretezza e fa fatica quando va in svantaggio". Spazio nelle nomination anche alla coppia Lautaro Martinez-Marcus Thuram: "Lautaro ha sbagliato un paio di gol se no era da 10 in pagella. Ha fatto tutto: trequartista, portatore di palla, ha tirato in porta, ha rincorso gli avversari... Quando è così non ce n'è per nessuno, è il migliore d'Italia. Secondo me si diverte tantissimo a girare intorno a Thuram".