Cristian Chivu si prepara al turnover per la sfida contro il Parma. Un'Inter diversa, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport. All'orizzonte qualche cambio di formazione, da Pio Esposito a Mkhitaryan passando per Carlos Augusto, tutti e tre destinati ad entrare nella formazione titolare.

In porta, invece, secondo la rosea ci sarà ancora Yann Sommer: la chance per Josep Martinez arriverà contro Lecce o Pisa.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 06 gennaio 2026 alle 09:24
Autore: FcInterNews Redazione
