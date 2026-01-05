Il direttore generale dell'Athletic Palermo Giorgio Perinetti, intervistato da Tutto Mercato Web, ha fatto il suo quadro della lotta per lo Scudetto: "Inter e Napoli rimangono e confermano di essere le due squadre più accreditate per lo Scudetto. Cristian Chivu si è integrato benissimo con piglio, autorità e personalità. Il Napoli ha ritrovato la sua identità e quindi sarà una bella lotta fino alla fine. Però occhio al Milan: non ha le coppe e può inserirsi".