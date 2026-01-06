Sono due le conseguenze in casa Inter dopo l'affare sfumato per Joao Cancelo, come si legge su Tuttosport: Stefan de Vrij resta a Milano e, per ora, il club milanese non intende prendere in considerazione altre possibili piste di mercato per rinforzare la fascia destra. Per ora, perché il mese di gennaio è lunghissimo e le certezze di oggi potrebbero crollare nei prossimi giorni.