Troppo in forma il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, ad oggi grande giocatore irrinunciabile per Cristian Chivu. L'argentino, capocannoniere della Serie A, è andato anche ieri in gol e tornerà in campo già contro il Parma. Lo farà ancora una volta la fianco di Thuram, altro marcatore di serata. Secondo i bookies saranno loro i marcatori contro il Parma.

Un gol del capitano è fissato a 1,79, mentre quello dell'attaccante francese a 2. Sponda Parma i riflettori sono puntati su Pellegrino: una rete dell'argentino, che finora ne ha cinque 5, vale 3,85, quella dello spagnolo Bernabe, a segno nell’ultimo precedente, 7,50.