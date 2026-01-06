Massimo Ambrosini parla alla Gazzetta dello Sport del campionato che sta affrontando il Milan e della corsa scudetto. "Mancano ancora tante giornate e il distacco è recuperabile sia dalla Juventus sia dalla Roma. I risultati dell’ultimo weekend però hanno creato un primo strappo in classifica e questo gap potrebbe diventare ancora più importante se Inter, Milan e Napoli faranno il loro dovere nei recuperi della prossima settimana".

"Per la qualità del gioco e per continuità del progetto tecnico dico Inter, mentre per la capacità di non mollare mai e per la consapevolezza trovata durante l’emergenza-infortuni dico Napoli. Anche il Milan va però tenuto in considerazione per la solidità e il cinismo mostrati. Va dato atto che al Milan il lavoro è stato fatto in maniera corretta e seguendo un’idea tattica precisa. Dal punto di vista dell’organico Inter e Napoli sono più forti, ma i rossoneri hanno il vantaggio di potersi concentrare solo sul campionato. Non è una banalità, ma anzi una situazione da sfruttare per una formazione che numericamente e tecnicamente è inferiore rispetto a nerazzurri e azzurri".

Gennaio rischia di essere un mese decisivo. "Inter e Napoli spenderanno energie fisiche e nervose se andranno avanti in Europa e il Milan deve essere bravo ad approfittarne", dice ancora Ambrosini.