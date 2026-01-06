Lautaro Martinez sta abbattendo record su record. Incensato oggi dalla Gazzetta dello Sport per la maturità raggiunta e per tutto quello che ha fatto anche nell'ultima gara (regista offensivo, punta centrale, ispiratore, realizzatore) è oggi a -4 da Boninsegna nella classifica dei marcatori nerazzurri all-time (167 a 171).

La rete al Bologna gli ha permesso di andare in doppia cifra in Serie A per la settima stagione di fila, L'anno scorso chiuse "solo" a 12, ma segnò molto di più in Champions League, adesso è già a 10. Per la rosea, non era mai arrivato a questi livelli di centralità e indispensabilità, ben stimolato dal lavoro di Chivu che lo ha sgravato dal peso delle responsabilità chiedendo di sorridere di più.

Anche a livello di assist è già a 4 in campionato ed è pronto ad aumentare il bottino. Già da Parma, perché il problema al dito si è rivelato doloroso ma insignificante. Poi si guarderà a domenica, a Inter-Napoli. Cercando di non infilarsi in litigi come all'andata.