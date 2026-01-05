Ospite nello studio di 'Calciomercato - L'Originale', su Sky Sport, Aldo Serena ha speso parole al miele per Lautaro Martinez: "La sua storia all'Inter ha una svolta nel 2023, quando Lukaku se ne va - il pensiero dell'ex bomber nerazzurro -. Lì, l'argentino trova lo spazio per poter diventare il leader dell'attacco e della squadra. Sa far tutto, ha gambe potenti, non è rapidissimo ma compensa con l'intelligenza e la comprensione dei movimenti in anticipo sugli altri. Dopo essere diventato capocannoniere nel 2024, ha avuto un autunno in cui non riusciva a far gol. Ha subito critiche feroci, ma non ha mai reagito. E' rimasto zitto e tranquillo continuando a lavorare per riprendere la forma migliore".