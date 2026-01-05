Non manca il focus di mercato all'interno delle pagine di oggi della Gazzetta dello Sport. Secondo quanto riportato dalla rosea, infatti, Davide Frattesi sta riflettendo seriamente davanti alla proposta del Galatasaray da 5 milioni netti a stagione, molti di più dei 3 percepiti ad oggi. Superato il Fenerbahce, la grande rivale, anche se ad oggi manca un'offerta ufficiale. Si ragiona su una valutazione da 35 milioni di euro.

Frattesi, si legge, considera questa come l'ultima stagione nerazzurra. E tentenna di fronte al maxi ingaggio. I turchi vorrebbero però il giocatore a 5 milioni di prestito oneroso e diritto a 30, che può diventare obbligo a certe condizioni. L'Inter spinge per l'obbligo subito o per condizioni facili da centrare. Questo per avere un tesoretto da poter eventualmente reinvestire in un centrocampista di fisico, anche se le opportunità sono difficili da trovare.

I soldi serviranno anche per Cancelo, qualora il Barcellona non dovesse fare dietrofront rispetto agli attuali propositi di non prendere il portoghese. In caso contrario, i nerazzurri riabbraccerebbero il giocatore e uno tra Acerbi e De Vrij andrebbe da Inzaghi.