Lautaro Martinez è già arrivato in stagione a 14 gol e 4 assist e, come sottolinea il Corriere dello Sport, ha sempre segnato nelle ultime cinque partite di campionato: 6 centri più gli assist contro liguri ed emiliani.

Non capitava di vederlo segnare così tanto dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024. Dovesse segnare anche a Parma si avvicinerebbe a Cruz che tra ottobre e dicembre 2007 segnò per sette gare di fila. Ai ducali ha segnato in carriera in Coppa Italia, negli ottavi di tre anni fa, e al suo primo anno da interista segnando da subentrato (2018/19).