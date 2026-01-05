"Lautaro è uno degli attaccanti più forti al mondo, non deve confermarlo ogni settimana. Non perde mai il calcio di strada. Gioca con la fame e la fame non la plachi coi milioni o i gol, è un'attitudine che ti porti dietro. E' quello che non ha messo Jonathan David. Lautaro non tradirà mai sulla fame". Così Daniele Adani parla alla Domenica Sportiva, esaltando le qualità dell'attaccante nerazzurro.

Elogi anche per Cristian Chivu, allenatore dell'Inter in vetta alla classifica: "Chivu ha dimostrato autenticità, senza perdere l'autorevolezza del mestiere".