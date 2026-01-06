Nonostante il netto divario tecnico, Carlos Cuesta fa capire che non firmerebbe per il pareggio con l'Inter: "Sai la risposta", ha tagliato corto il tecnico del Parma, rispondendo a precisa domanda di un giornalista in conferenza stampa. Alla vigilia della sfida del Tardini, stadio che domani accoglierà l'ex Cristian Chivu: "Non ho il piacere di conoscerlo personalmente, a Parma ha fatto un grande lavoro che ci ha permesso di arrivare a giocare questa partita, raggiungendo l'obiettivo salvezza. Ho solo parole positive per lui, quando vedo giocare l'Inter vedo un'evoluzione, in continuità con il passato ma con evoluzioni", le parole di Cuesta.

A proposito del piano tattico da attuare per fermare l'Inter, Cuesta non ha dubbi: "C'è la possibilità di vedere novità tattiche, abbiamo giocato spesso a tre in stagione, quindi possiamo usare entrambi i moduli con gli stessi giocatori. La squadra è carica, con voglia di fare una grande prestazione e dare continuità. Dovremo giocare molto bene, il nostro focus deve esser sul dare il massimo per essere competitivi e provare a fare quello che vogliamo, che è raccogliere punti e dare continuità. Vogliamo fare una grande prestazione che renda orgogliosa la nostra gente".